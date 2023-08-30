Mehmet Şef hakkında acı veren gerçek! Sert mizacının altında bakın neler yatıyormuş Türkiye'nin sevilen yemek yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, kendine has tavrıyla dikkat çekiyor. Ancak Mehmet Şef'in hayatının derinliklerinde sakladığı ve izleyenleri duygulandıracak bir gerçek gün yüzüne çıktı. İşte Mehmet Şef'in acı gerçeği...

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitliyor.

MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, acı dolu hikayesiyle gündeme geldi.

Mehmet Şef, yarışmacıları değerlendirirken sert duruşu ve kendine has tavırlarıyla dikkat çekiyordu.

Yarışmacılara verdiği tavsiyelerle gönüllerde taht kurmuş, aslında yufka yürekli biri.

Mehmet Yalçınkaya’nın hakkında duygulandıran bir gerçek ortaya çıktı. Yürek burkan bir hikayesi varmış.

Mehmet Şef’in eli hep cebinde!

Mehmet Yalçınkaya’nın bir elinin hep cebinde olmasının altında acı bir hikaye yatıyor. Bakın usta şef neler yaşamış…

3 parmağını kaybetti

Mehmet Yalçınkaya, çalıştığı mutfağın kıyma makinesine parmaklarını kaptırdı.

Bu acı olay sonucunda üç parmağını kaybeden şef, yaşadığı travmanın ardından elini cebinde tutmayı bir alışkanlık haline getirdi. Ancak bu durum, onun azmini ve kararlılığını engelleyemedi.

Mehmet Yalçınkaya, elde ettiği bu başarılarla Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri haline geldi.