Mehmet Şef'in biricik kızı Sude Yalçınkaya güzelliğiyle nefes kesti! "Yavrum baban nereli" MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, izleyicilerin merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya, pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

TV8 yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star kadrosuyla 2023 sezonuna başladı.

MasterChef'in jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya ise hem ekranlarda sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yıllarını mutfağa veren Mehmet Şef, sivri dilli ancak bir o kadar da seviliyor.

Ünlü şef, özel hayatıyla da merak konusu.

Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı, Utkan ve Emre adında iki oğlu bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Şef'in güzeller güzeli Sude'si

20 yaşındaki Sude Yalçınkaya, fotoğrafları ve videolarıyla oldukça beğeni topluyor.

Hayatına dair paylaşımlar yapan Mehmet Şef'in kızı Sude, güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Mehmet Şef de kızının pozlarına sık sık yorum yapıyor.

Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Yalçınkaya'yı görenler, "Mehmet Şef'in kızına bak", "Çok güzelsin", "Yavrum baban nereli" gibi yorumlarda bulunuyor.