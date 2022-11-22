Petrol
88.78
1.52%
Euro
19.0962
0.11%
Dolar
18.6152
-0.03%
Altın
1.043
0.22%
Borsa
4767
4.30%
Bitcoin
306.948
-1.01%
BTXN Coin
5.99
-0.49%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    • Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! '41 kere Maşallah'

    Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! '41 kere Maşallah'

    MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 16:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! '41 kere Maşallah'

    TV8 yemek yarışması MasterChef Türkiye 2022 sezonuyla tam gaz devam ediyor.

    MasterChef'in jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya ise hem ekranlarda sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

    Yıllarını mutfağa veren Mehmet Şef, sivri dilli olarak tanınsa da özel hayatıyla da merak konusu.

    Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı, Utkan ve Emre adında iki oğlu bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Mehmet Şef'in güzeller güzeli Sude'si

    Eğlenceli kişiliğiyle birlikte güzelliğiyle de konuşulan Sude Yalçınkaya, fotoğrafları ve videolarıyla oldukça beğeni topluyor.

    Son olarak mavi mini elbisesiyle kamera karşısına geçen 19 yaşındaki Sude Yalçınkaya, takipçilerinden tam not aldı.

    Binlerce beğeni alan paylaşıma, "Mehmet Şef'in kızına bak", "41 kere Maşallah", "Bu ne güzellik" yorumları geldi.

    Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! 41 kere Maşallah #1

    Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! 41 kere Maşallah #2

    Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! 41 kere Maşallah #3

    Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! 41 kere Maşallah #4

    Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! 41 kere Maşallah #5


    Ay burcu nasıl hesaplanır, ne anlama gelir?
    Yaşam

    Ay burcu nasıl hesaplanır, ne anlama gelir?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Macaristan Dışişleri Bakanı, Rusya'da nükleer enerji fuarına katıldı
    Dünya

    Macaristan Dışişleri Bakanı, Rusya'da nükleer enerji fuarına katıldı

    Görüş Bildir