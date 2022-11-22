Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! '41 kere Maşallah'

Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ıslak saçları ve mini elbisesiyle nefes kesti! '41 kere Maşallah'

MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

TV8 yemek yarışması MasterChef Türkiye 2022 sezonuyla tam gaz devam ediyor.

MasterChef'in jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya ise hem ekranlarda sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Yıllarını mutfağa veren Mehmet Şef, sivri dilli olarak tanınsa da özel hayatıyla da merak konusu.

Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı, Utkan ve Emre adında iki oğlu bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Mehmet Şef'in güzeller güzeli Sude'si

Eğlenceli kişiliğiyle birlikte güzelliğiyle de konuşulan Sude Yalçınkaya, fotoğrafları ve videolarıyla oldukça beğeni topluyor.

Son olarak mavi mini elbisesiyle kamera karşısına geçen 19 yaşındaki Sude Yalçınkaya, takipçilerinden tam not aldı.

Binlerce beğeni alan paylaşıma, "Mehmet Şef'in kızına bak", "41 kere Maşallah", "Bu ne güzellik" yorumları geldi.