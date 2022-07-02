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    Mehmet Şef'in kızı Sude'nin bikinisini alevlendirdiler!

    MasterChef yarışmasının sevilen jürisi Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya, siyah bikinisiyle ortalığı yıktı, geçti. O paylaşım takipçileri tarafından alev yağmuruna tutuldu.
    • 02.07.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 15:11
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    Mehmet Şef'in kızı Sude'nin bikinisini alevlendirdiler!

    TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, dün yeni sezonuyla ekranlara geldi.

    Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

    Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.

    Instagram hesabını aktif kullanan Sude, çektiği videolarla fenomen haline geldi.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dans videosunu paylaşan Sude Yalçınkaya ilgi odağı olmuştu.

    Son olarak tatili sezonunu açan Sude siyah bikinisiyle poz verdi.

    Yalçınkaya'nın takipçileri bu paylaşımı alev yağmuruna tuttu.

    İşte MasterChef'in kızıf Sude'nin olay paylaşımı…

    Mehmet Şef in kızı Sude nin bikinisini alevlendirdiler! #1

    Mehmet Şef in kızı Sude nin bikinisini alevlendirdiler! #2

    Mehmet Şef in kızı Sude nin bikinisini alevlendirdiler! #3

    Mehmet Şef in kızı Sude nin bikinisini alevlendirdiler! #4


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