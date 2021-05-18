Mehtap Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan konuğu Popstar Mehtap Yılmaz'ın biyografisi..

Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki hayatına dair bilgiler merak konusu olan Mehtap Yılmaz kimdir? İşte Mehtap Yılmaz'ın hayatı..

Popstar’da güçlü sesinin yanı sıra dobralığıyla hatırlanan Mehtap Yılmaz, Demet ve Alişan'ın programının bugünkü konukları arasında yer alıyor.

Yarışma döneminin öne çıkan isimlerinden Mehtap Yılmaz, hayatına dair detaylarla seyircilerin araştırma konusu oldu.

Bir Youtube kanalına verdiği röportajda kendi hayat hikâyesinin yanı sıra pavyon hayatının gerçeklerini de anlatan Mehtap Yılmaz, merak edilen isimler arasında..

Peki Mehtap Yılmaz kimdir? Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte hayatı ve merak edilenleri..

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Ses rengi ve tarzıyla arabesk müziğin buğulu sesi Bergen’e benzetilen Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçen Mehtap Yılmaz yaş olarak 43 yaşındadır.

Mehtap Yılmaz aslen Rizeli’dir. Mehtap Yılmaz’ın burcu ise Balık’tır. Anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kalan Popstar Mehtap, iki kardeşinden ayrılmak zorunda kaldı. Babasının yeniden evlenmek istemesi üzerine Mehtap’ın kardeşleri de yanına geldi.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş. Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap, kreşte bakıcılık, tezgahtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı.

Gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap, gelen olumlu yorumların sonrasında müzik hayatına profesyonel olarak atıldı. O sıralarda Mehtap liseyi dışarıdan okuyarak bir yandan da ailesini geçindirmek için sekreterlik yapıyordu. Aldığı sahne teklifinin sonunda Mehtap, mesaisinin sona ermesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Daha sonra Ankara’da gazino ve pavyonlarda çalıştı.

Arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına 2008 yılında katıldı. Yarışmanın kazanını olduktan sonra popülerliğini daha da arttırdı.

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıp mesleğini icra ediyor.