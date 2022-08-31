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    Meksika'daki sarhoş adam, sporcu içeceklerine alkol döktü

    2022 Mexico City Maratonu'na katılan sporcular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom boşaltan adam, güvenlik güçleri tarafından aranıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:18
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    Meksika'daki sarhoş adam, sporcu içeceklerine alkol döktü

    Meksika'nın Palonca semtinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Bölgede gezinen sarhoş adam, 2022 Mexico City Maratonu'na katılan sporcularla adeta oyun oynadı.

    Şahıs, koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerinin içine alkol dökmeye başladı.

    "Dünyanın en iyi yarışı olacak"

    Sokak üzerine kutulan masanın üzerindeki içeceklere 'rom' adı verilen alkolü boşaltan adamın, videoda, "Yarın herkes hedefe ateş eder gibi hızlı koşacak. Dünyanın en iyi yarışı olacak." ifadelerini kullandı.

    Sarhoş adam her yerde aranıyor

    Büyük yankı uyandıran olayla ilgili açıklama, organizasyon ekibinden geldi.

    Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin içeceklere alkol katan adamı yakalamak için tüm kameraların incelemeye alındığı duyruldu.

    Meksika'daki sarhoş adam, sporcu içeceklerine alkol döktü VİDEO


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