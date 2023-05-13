Melek Mosso dekolteli ve yırtmaçlı kıyafetiyle Instagramı salladı! 'Alev aldı buralar' Şarkıcı Melek Mosso son Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. Bir ödül gecesine katılan Melek Mosso'nun iddialı tarzı beğeni topladı. İşte Melek Mosso'nun o pozları..

Ünlü şarkıcı Melek Mosso sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Melek Mosso'nun Instagram'da 769 bin takipçisi bulunuyor. Dün düzenlenen bir ödül töreninde yılın en iyi kadın şarkıcısı ödülünü alan Melek Mosso'nun gecede giydiği iddialı elbise dikkat çekti. Ödül gecesinden karelerini Instagram hesabından paylaşan Melek Mosso'nun bu karelerine beğeni ve yorum yağdı. 11 Kasım 1988 yılında Kayseri'de dünyaya gelen 34 yaşındaki Melek Mosso son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Melek Mosso öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yapmıştır. İşte Melek Mosso'nun son Instagram pozları..