Melek Mosso'nun manken sevgilisiyle aşk pozları! 'Enişte heykel gibi'

Özel hayatını kameralardan uzakta yaşayan şarkıcı Melek Mosso'nun sevgilisi ile pozları gündem oldu.

Sesi ve yorumuyla kısa sürede Türkiye'nin sevdiği sanatçılar arasına giren Melek Mosso, sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Asıl adı Melek Davarcı olan Melek Mosso, "Mossolandınız" diyerek dinleyicilerine seslenmesiyle sempatik tavırlar sergileyen genç sanatçı, Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında şarkılar söylüyordu.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yorumlamasıyla adeta kariyerinde dönüm noktası yaşayan Mosso, şimdilerde milyonların dilinde.

Özel hayatıyla merak konusu olan Melek Mosso, gönlünü tanıdık bir oyuncuya kaptırdı.

1 yıldır dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çiftin pozları ise takipçilerini sevindirdi.

Melek Mosso-Serkan Sağdıç aşkı

Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç'la birlikte.

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde oynamış, ikili klipte de iki sevgiliyi canlandırmıştı. O gündür bağları hiç kopmayan çift, sevgili olarak hayatlarına devam ediyor.

Sosyal medyadan nadiren paylaşım yapan Mosso, adeta aşkını haykırdı.

Güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Mosso, ”İlişkim harika gidiyor. Serkan, bugüne kadar çektiğim çilenin ödülü olarak bana gönderilmiş biri. Nazar değmez umarım” diye konuştu.

Serkan Sağdıç ise geçtiğimiz günlerde 35 yaşında giren Melek Mosso'nun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Seninle iyi kilerim o kadar çoğaldı ki:)) eşzamanlılıktaki eş ruhum..Benim için zaman gibisin sevgilim..günler geçtikçe güzelleşen..seninle ilgili her tarih benim için çok özel...yıldönümümüz kutlu olsun..Yıllar geçtikçe daha çok büyüsün sevgimiz ve saygımız..iyi ki geldin..seni seviyorum"





Katıldığı bir programda evlilik sinyali veren Melek Mosso'nun önümüzdeki yıl Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturması bekleniyor.