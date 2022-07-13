Melike İpek Yalova kasığına kadar açtı... 'Türkiye'nin ikinci Türkan Şoray'ı..'

Türkan Şoray'a olan benzerliği ile dikkati üzerine çeken Melike İpek Yalova, siyah elbisesi ve güzelliği ile hayranlarından tam not aldı.

29 Nisan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.

Eski bakanlardan Yüksel Yalova'nın kızı olan Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Kastilya Prensesi Isabella" ismiyle yer alarak oyunculuk alanında kendisini göstermeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan Hekimoğlu karakterine hayat veren ve bu sayede iyice tanınan oyuncu, akabinde Mahkum'a geçti.

Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu gibi projelerde yer alan Melike İpek, Türkan Şoray'a olan benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Mahkum dizisinde Büge karakterine hayat veren başarılı oyuncu, Türkiye'nin ikinci Türkan Şoray'ı olareak adlandırılıyor.

Güzel gözleri ve uzun kirpikleri ile herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu, ssoayl medya üzerinden paylaşım yapmayı ihaml etmiyor.

Altuğ Gültan ile 2019 yılında evlenen ve 2021 yılında boşanan Melike İpek Yalova, siyah elbiseli kombini ile mankenlere taş çıkarttı.

Melike İpek Yalova büyüledi

FOX ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Mahkum'da Büge karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, kariyerinde zirve günlerini yaşıyor.

Son zamanların popüler oyuncusu Melike İpek Yalova, oyunculuğu ve Türkan Şoray'a olan benzerliği ile göz dolduruyor.

Mahkum'da sergilediği başarılı oyunculuk ile alkış alan Yalova, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni alan Melike İpek Yalova, siyah elbisesi ile görenleri büyüledi.

Kusursuz fiziği ve güzelliği sayesinde herkesin favorilediği bir isim olan Yalova, hayranlarının övgü dolu yorumlarını ise severek kabul etti.

Yalova'nın o pozuna takipçileri, "Türkan Şoray gibisin", "Siyah sana çok yakışıyor" gibi iltifatlar yağdırdı.