Melis Buse Betkayan kasığına kadar açtı! Dudak uçuklatan kare

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Melis Buse Betkayan, değişimi ve sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar ile konuşulmaya devam ediyor.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, herkesin sevdiği bir program haline geldi.

Reyting rekorları kıran yarışma, evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadın adayı, bir evde buluşturdu. 12 saat boyunca aynı evde kalan adaylar, televizyona birçok malzeme verdi.

Yarışmanın sonunda popüler hale gelen Eser West ve Cansel Çördük birinci oldu ancak ikili evlenmek istemedi.

Bunun akabinde ikinci olan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlendi. Bu dörtlü dışında da yarışmaya damga vuranlar oldu.

Yarışmayı her anlamda etkileyen isimlerden olan Melis Buse Betkayan, zaman zaman sişnir bozdu zaman zaman ise sevimli halleriyle dikkati çekti.

Yarışmadan sonra Youtube hesabı açan ve katıldığı programlarda olay açıklamalar yapan Betkayan, yıllar içerisinde bambaşka biri oldu.

Estetik yaptıran ve oldukça farklı bir havaya kavuşan Melis Buse Betkayan, kasığına kadar açık olan elbisesi ile sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melis Buse Betkayan, yarışmadan Hazal Atabek ve Ayça Ekin Beğen ile görüşmeye devam ediyor.

Melis Buse Betkayan bambaşka biri haline geldi

Kısmetse Olur yarışmasının kurgu olduğunu söyleyen ve yaptığı itiraflarla gündemden düşmeyen Melis Buse Betkayan, gündemden düşmüyor.

Sık sık sosyal medya üzerinden gündem olan ve programlara katılmaya devam eden Betkayan, yıllar içerisinde bambaşka bir havaya büründü.

Estetik ameliyatlar geçiren ve zaman zaman dozunu kaçıran Betkayan, cesur kareleriyle dikkati çekmeyi ise ihmal etmiyor.

Kasığına kadar dekolte veren ve Youtube için çekim yapan Melis Buse Betkayan, sosyal medyayı salladı.

Estetikle değişen Betkayan'ın fotoğrafına, Kısmetse Olur fanlarından yorum ve beğeni yağdı.