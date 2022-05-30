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    Melis Buse Betkayan'ın eski hali takipçilerini şoke etti! 'Burun estetiğinin önemi ektedir'

    Bir dönemin gündüz kuşağı programı Kısmetse Olur ile adını duyuran ve sosyal medyadan devam eden Melis Buse Betkayan, son görüntüsüyle şoke etti. Estetik ve filtreli halini görenler, tanıyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 17:18
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    Melis Buse Betkayan'ın eski hali takipçilerini şoke etti! 'Burun estetiğinin önemi ektedir'

    Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı; 7 damat adayı ve 7 gelin adayının flört etmek için bir evde toplandığı Kanal D ekranlarının renkli yarışması Kısmetse Olur, bir döneme damgasını vurmuştu.

    Seyirciden büyük ilgi gören program, final yapmasına rağmen yıllar sonra dahi yarışmacılarıyla gündeme geliyor.

    Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de Melis Buse Betkayan oldu.

    Sinirli ve gergin yapısıyla izleyicilerin pürdikkat takip ettiği yarışmacılardan olan Melis, programın bitmesiyle ekranlardan uzaklaştı.

    Ününe sosyal medyada ün katmaya devam eden Betkayan, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

    İç mimarlık yapan Melis Buse Betkayan'ı görenler, değişimi karşısında hayrete düştü.

    Estetik öncesi-sonrası

    Burun estetiği ve dolgu işlemleri yaptıran yarışmacı, kullandığı filtreler ile adeta başka birine dönüştü.

    Takipçilerinden çoğu "eski haline dön", eskiden daha güzeldin", "kendine ne yaptın" gibi yorumlarda bulundu.

    Ünlü ismin eski halini görenler ise bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

    İşte Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan'ın eski ve şimdiki hali...

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #1

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #2

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #3

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #4

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #5

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #6

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #7

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #8

    Melis Buse Betkayan ın eski hali takipçilerini şoke etti! Burun estetiğinin önemi ektedir #9


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