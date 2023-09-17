Melis Minkari'den cesur set pozları! "Böyle bir dump görülmedi dünyada" Setten peş peşe kareler paylaşan Melis Minkari, güzelliğiyle beğeni topladı.

ensonhaber.com

ATV'nin reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi, dördüncü sezona devam ediyor.

Kardeşlerim, Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu gibi usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda bulunduruyor.

Kardeşlerim dizisinde Aybike karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Minkari, yıldızı parlayanlardan oldu.

Duru güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Minkari, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Melis Minkari'den yeni pozlar

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan 25 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı karelerle hayranlarının beğenisini kazandı.

Set gününde çektiği kareleri peş peşe paylaşarak "dump" yapan Melis Minkari, takipçilerini mest etti.

Duru haliyle dikkatleri çeken Minkari, ayna karşısında cesurlaştı.

İşte o kareler...