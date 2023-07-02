Melis Sezen bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti! 'Güzellik abidesi' Ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile beğeni topladı. İşte Melis Sezen'in o pozları..

Son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Melis Sezen sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal isimli dizide Deva Nakkaşoğlu karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özellikle Instagram hesabından paylaştığı dans videoları ile uzun süre gündem olan Melis Sezen cesur pozları ile beğeni toplamayı sürdürüyor. Şimdilerde tatilde olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Melis Sezen'in bikinili pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Melis Sezen'in bikinili pozları..