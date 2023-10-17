Melis Sezen bornozlu paylaşımıyla yıktı geçti! "Sette de böyle gezmezsin" ürkiye'nin sevilen oyuncularından Melis Sezen, son olarak Gülcemal dizisiyle ekranlarda yerini aldı. En az oyunculuğu kadar cesaretiyle de gündemde. Son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Sete bornozla gelince…

ensonhaber.com Kanal D ekranlarında izleyicileri büyüleyen Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle tanınan Melis Sezen, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurmuştu. Siyah İnci, Hayat Bazen Tatlıdır, Sadakatsiz, Gülcemal gibi projelerde boy gösteren genç oyuncu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak, cesur pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. İddialı ve etkileyici paylaşımlarıyla gündemde kalan Sezen, bu kez de bornozlu pozlarıyla nefes kesti. Sete bornozlu çıktı! İmaj değişikliğine giden Melis Sezen, saçlarını siyaha boyadı. Sette yeni imajıyla pozlar veren ünlü oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlar, sosyal medyayı salladı. İşte o kareler... Ünlü oyuncunun yeni saçları, bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar tarafından eleştiri odağı oldu.