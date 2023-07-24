Melis Sezen cesur bahçe pozlarıyla beğeni topladı! 'Bu güzellik şaka mı' Oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. İşte ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı..

Ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal isimli dizide Deva Nakkaşoğlu karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 26 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozları ile beğeni toplamayı sürdürüyor. Şimdilerde Yunanistan'da tatilde olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirdi. 26 yaşındaki Melis Sezen'in cesur bahçe pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Melis Sezen'in iddialı bahçe pozları..