Melis Sezen derin sırt dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu: 'Kanatsız melek' Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan ünlü oyuncu Melis Sezen iddialı elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Melis Sezen'in düğün tarzı..

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Melis Sezen sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

Şimdilerde FOX tv ekranlarında yayınlanan Gülcemal isimli dizide Deva Nakkaşoğlu karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Son dönemlerde Instagram hesabından paylaştığı dans videoları ile uzun süre gündem olan Melis Sezen cesur pozları ilede beğeni toplamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününde giydiği elbise ile beğeni topladı.

Cesur sırt dekolteli bir elbise tercih eden Melis Sezen verdiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Melis Sezen'in sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar..