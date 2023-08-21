Melis Sezen havuzda verdiği ıslak pozuyla mest etti! "Aman Melis Hanım" En son Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son paylaşımıyla bir kez daha gündem yaratan Sezen, havuzdan ıslak ıslak paylaştı. Görenlerin nutku tutuldu.

ensonhaber.com Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, oyunculuğuyla gönüllerde taht kurmuştu. Siyah İnci, Hayat Bazen Tatlıdır, Sadakatsiz, Gülcemal gibi dizilerde boy gösteren Melis Sezen, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 26 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanarak hayranlarıyla iletişim halinde olmayı seviyor. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sezen, bu kez havuzdan ıslak pozunu yayınladı. Beğeni yağmuru geldi Siyah bikinisiyle havuzdan pozunu yayınlayan Melis Sezen'in makyajsız hali çok beğenildi. Takipçileri tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun samimi ve doğal paylaşımları, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.