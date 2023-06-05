Melis Sezen ilginç dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! "Ne yapıyorsun Melis?" Gülcemal dizisinde Deva karakterini canlandıran Melis Sezen, dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Tuhaf hareketleriyle yaptığı dans sosyal medyayı yıktı geçti.

Bir döneme damga vuran Sadakatsiz dizisiyle adını duyuran Melis Sezen, dizinin ardından ününe ün kattı. Hepimiz onu Sadakatsiz'in Derin'i olarak tanıdık. Şimdilerde ise Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde Deva karakteriyle beğeni topluyor. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Melis Sezen, pozlarıyla takipçilerini büyülüyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl paylaştığı, sosyal medyada gündem olan dans videosuna bir yenisi daha eklendi. Kısa sürede viral oldu Melis Sezen, garip hareketlerinin yer aldığı dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Dans ettiği anlar kısa sürede gündem oldu. İşte Melis Sezen'in ilginç dansı...