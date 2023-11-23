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Melis Sezen transparan elbisesiyle ortalığı yaktı geçti! 'Ateş ediyorsun'

Melis Sezen transparan elbisesiyle ortalığı yaktı geçti! 'Ateş ediyorsun' Ünlü oyuncu Melis Sezen transparan elbisesiyle takipçilerini mest etti. Genç oyuncunun o pozları kısa sürede gündeme oturdu. İşte o kareler..