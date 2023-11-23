Melis Sezen transparan elbisesiyle ortalığı yaktı geçti! 'Ateş ediyorsun'

26 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen iddialı pozları ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını büyük kitlelere duyuran ve popülerliğini artıran Melis Sezen son Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.
Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor.
İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Melis Sezen, daha sonra Siyah İnci dizisinde oynadı. Genç oyuncu ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.
En son Gülcemal dizisinde başrol oynayan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Melis Sezen'in Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alıyor.
Melis Sezen son olarak transparan kıyafetiyle verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.
İşte o kareler..