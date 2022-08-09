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    Melis Sezen'den yatak pozları! Makyajsız hali görenleri şaşırttı

    Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melis Sezen'in son paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti.
    • 09.08.2022 - 12:37
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    Melis Sezen'den yatak pozları! Makyajsız hali görenleri şaşırttı

    Sadakatsiz dizisinin "Derin"i Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur kareleriyle görenleri mest eden güzel oyuncu Melis Sezen, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

    Dizinin 60. bölümüyle ekranlara veda eden güzel oyuncu, final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı.

    Bali Adası'na giden Sezen, çektirdiği iddiaları pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

    Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasından doğada verdiği doğal pozlarını paylaşmıştı.

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak yatakta verdiği eğlenceli pozlarıyla gündeme geldi.

    Doğal güzelliğiyle beğeni alan Sezen'e "Beyazlar içinde bir güzellik" yorumları yağdı.

    Melis Sezen den yatak pozları! Makyajsız hali görenleri şaşırttı #1

    Melis Sezen den yatak pozları! Makyajsız hali görenleri şaşırttı #2

    Melis Sezen den yatak pozları! Makyajsız hali görenleri şaşırttı #3


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