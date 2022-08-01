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- Melis Sezen'in doğada verdiği pozlar sosyal medyayı yaktı! 'Güzelliğinin sırrı ne'
Melis Sezen'in doğada verdiği pozlar sosyal medyayı yaktı! 'Güzelliğinin sırrı ne'
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melis Sezen'in son paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti.
- 01.08.2022 - 15:05
Sadakatsiz dizisinin "Derin"i Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur kareleriyle görenleri mest eden güzel oyuncu Melis Sezen, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.
Dizinin 60. bölümüyle ekranlara veda eden güzel oyuncu, final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı.
Bali Adası'na giden Sezen, çektirdiği iddiaları pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak doğada verdiği doğal pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Sezen'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...