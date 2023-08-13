Melis Tüzüngüç bikinili havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Yaktın ortalığı' Melis Tüzüngüç son sosyal medya paylaşımı ile beğeni topladı. İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Melis Tüzüngüç'ün o karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte o pozlar..

Ünlü oyuncu Melis Tüzüngüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzelliği ile dikkat çeken Melis Tüzüngüç sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 303 bin takipçisi bulunan Tüzüngüç'ün her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor. Son olarak 2018 yılında ekranlara gelen Kanatsız Kuşlar isimli dizide rol alan Melis Tüzüngüç uzun süredir bir dizide rol almadı. 4 Ekim 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melis Tüzüngüç, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında TNT kanalında yayınlanan Yıldız Masalı isimli dizisinde "İpek" karakteri ile başladı. Şimdilerde tatil yapan 28 yaşındaki Melis Tüzüngüç son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Melis Tüzüngüç'ün son paylaşımı..