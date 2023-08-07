Melis Tüzüngüç bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu güzellik halis mi' Ünlü oyuncu Melis Tüzüngüç son sosyal medya paylaşımı ile beğeni topladı. İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Melis Tüzüngüç'ün o karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte o pozlar..

Ünlü oyuncu Melis Tüzüngüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Güzelliği ile dikkat çeken Melis Tüzüngüç sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 302 bin takipçisi bulunan Tüzüngüç'ün her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan genç oyuncu son olarak 2018 yılında ekranlara gelen Kanatsız Kuşlar isimli dizide rol aldı.

4 Ekim 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melis Tüzüngüç, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında TNT kanalında yayınlanan Yıldız Masalı isimli dizisinde "İpek" karakteri ile başladı.

Melis Tüzüngüç daha sonra Harem, Böyle Bitmesin, Babam Sınıfta Kaldı, Şimdi Onlar Düşünsün, Baba Candır ve Kanatsız Kuşlar gibi dizilerde rol aldı.

28 yaşında olan Melis Tüzüngüç son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

İşte Melis Tüzüngüç'ün son Instagram paylaşımı..