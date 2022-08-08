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    Melisa Döngel bikinisiyle sahile sere serpe uzandı! 'Yaktın ortalığı..'

    Ünlü oyuncu Melisa Döngel bikinili tatil pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı..
    • 08.08.2022 - 13:15
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    Melisa Döngel bikinisiyle sahile sere serpe uzandı! 'Yaktın ortalığı..'

    Aşk Mantık İntikam isimli dizide canlandırdığı Çağla karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Döngel cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Melisa Döngel tatil pozları ile sosyal medyanın gündemine geldi.Bir plajda sere serpe uzanarak poz veren Döngel'in bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Melisa Döngel bikinisiyle sahile sere serpe uzandı! Yaktın ortalığı.. #1

    Takipçilerinin beğenisini kazanan ünlü oyuncunun instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.Sık sık fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.İşte son instagram paylaşımı..

    Melisa Döngel bikinisiyle sahile sere serpe uzandı! Yaktın ortalığı.. #2

    Melisa Döngel bikinisiyle sahile sere serpe uzandı! Yaktın ortalığı.. #3


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