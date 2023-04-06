Melisa Döngel derin dekoltesiyle hayranlarının aklını aldı: "Ateş gibisin dokunan yanar" Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından siyah ve mini elbisesiyle poz verdi, göreni kendisine hayran bıraktı. Döngel'e yorum yapan hayranları, güzelliğini övmeyi de ihmal etmedi.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

İlk güçlü oyunculuk deneyimini 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırarak yaşayan Döngel, akabinde Arka Sokaklar'da oynadı.

Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterine hayat veren Melisa Döngel, FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye ile tanınmaya başladı.

Bu dizide oyuunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde de başrolü kaptı.

Bu diziye erken veda eden Melisa Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisinde de gönülleri kazanmayı başardı.

Döngel'in en kısa süren dizisi ise Kusursuz Kiracı oldu. Oyuncu, bu dizide hayal kırıklığı yaşadı.

Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda oynayan oyuncu, sosyal medyayı da ihmal etmiyor.

Melisa Döngel büyüledi

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel’in paylaşımına takipçileri, “Çok güzelsin”, “Bebek gibisin”, “Bir insan bu kadar mı asil olur”, “Ben kendimi kaybettim”, “Bu güzellik gerçek mi” yorumlarında bulundu

Ünlü oyuncunun paylaşımını Zeynep Alkan, Elçin Afacan ve Deren Talu da beğendi.