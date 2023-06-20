Melisa Döngel mayolu pozlarıyla Instagram’ı kasıp kavurdu! "Yerli Gigi Hadid" 23 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel, tatilden pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak iddialı mayosuyla kamera karşısına çıkan Melisa Döngel, verdiği pozları peş peşe yayınladı. Takipçileri kayıtsız kalamadı.

Son zamanlarda sık sık ekranlarda izlediğimiz ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatil sezonunu açan ünlüler arasında.

Birçok dizi ve filmde rol alan 23 yaşındaki Melisa Döngel, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

En son ünlü rapçi Sefo ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Melisa Döngel, cesur pozlarıyla adeta büyülüyor.

Mayolu pozlarıyla alev alev yaktı

Tatilden paylaşımlar yapmaya devam eden Melisa Döngel, mayosuyla kamera karşısına geçti. Cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun bu pozlarına "Türkiye'nin en güzel kadını", "Bu ne güzellik böyle", "Victoria Secret modeli gibisin maşallah" gibi yorumlar geldi.