Melisa Döngel yatakta! Bornozlu pozu Instagram'ı yaktı: "Bak ne kadar güzel, dayanamıyorum"

Melisa Döngel yatakta! Bornozlu pozu Instagram'ı yaktı: "Bak ne kadar güzel, dayanamıyorum"

Güzel ve başarılı oyuncu Melisa Döngel'in bornozlu pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı. Güzel ve başarılı isim, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

Güzel isim eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı.

Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil'e hayat veren Melisa Döngel, 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye dizisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Bu dizide güzelliği ve oyunculuğu ile hızlı bir yükseliş yakalayan Melisa, 2020-2021 yılları arasında da Sen Çal Kapımı dizisinde yer aldı. Oyuncu bu diziden kısa bir süre sonra ayrıldı ancak Aşk Mantık İntikam'da başrolü kaptı.

Aşk Mantık İntim dizisinde Çağla karakteri ile başrol oynayan oyuncu, Kusursuz Kiracı ile ekranlara yeniden döndü.

Ancak Kusursuz Kiracı 6 bölüm sonra sona ererken, oyuncu rotasını sinema filmlerine çevirdi.

Sinemada da hız kesmeyen Döngel, şimdilerde TRT ekranlarda yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Mia de Luna'ya hayat veriyor.

Güzelliği ve oyunculuğu sayesinde sık sık gündeme gelen Döngel, sosyal medya üzerinden son paylaştığı kare ile de dikkati çekti.

Melisa Döngel bornozlu

Melisa Döngel yatakta pizza yerken poz verdi. Bornozlu halleri kameraya yansıyan Döngel'e beğeni ve yorum yağdı.

Başarılı oyuncu Melisa Döngel'in bu pozlarına takipçilerinden "Çok tatlı fotoğraflar" , "Çok tatlısın", "Güzellik" gibi yorumlar geldi.