Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel ablasını aratmıyor! O pozlar beğeni butonunu çökertti...

Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkatleri çeken Melisa Döngel, ardından FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, güzelliği ile de adını duyurdu.

Döngel, sosyal medyada da oldukça aktif. 22 yaşındaki oyuncu, her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel ablasını aratmıyor! O pozlar beğeni butonunu çökertti...

Döngel kardeşlerin güzelliği

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, kız kardeşiyle de sık sık paylaşım yapıyor.

Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel ablasını aratmıyor! O pozlar beğeni butonunu çökertti...

Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel, merak konusu oldu. Döngel kardeşleri görenler, güzellikleri karşısında büyülendi.

Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel ablasını aratmıyor! O pozlar beğeni butonunu çökertti...

Ablası gibi aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Elif Döngel, pozlarıyla beğeni topladı.

Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel ablasını aratmıyor! O pozlar beğeni butonunu çökertti...