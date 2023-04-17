Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel ablasını aratmıyor! O pozlar beğeni butonunu çökertti... Güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu Melisa Döngel, kız kardeşiyle gündeme geldi. Elif Döngel'i görenler, "ablasını aratmıyor" yorumunda bulunarak beğeni yağmuruna tuttu.

Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkatleri çeken Melisa Döngel, ardından FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, güzelliği ile de adını duyurdu.

Döngel, sosyal medyada da oldukça aktif. 22 yaşındaki oyuncu, her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Döngel kardeşlerin güzelliği

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, kız kardeşiyle de sık sık paylaşım yapıyor.

Melisa Döngel'in kardeşi Elif Döngel, merak konusu oldu. Döngel kardeşleri görenler, güzellikleri karşısında büyülendi.

Ablası gibi aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Elif Döngel, pozlarıyla beğeni topladı.