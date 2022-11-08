Melisa Şenolsun süper minili kıyafetiyle ortalığı yaktı geçti! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun iddialı kostümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Netflix Türkiye'nin düzenlediği geceye katılan oyuncu tarzıyla dikkat çekti..

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Farklı tarzıyla dikkat çeken genç oyuncu instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

26 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Nefes Nefese ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol almıştır. Başarılı oyuncu güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Melisa Şenolsun geçtiğimiz gün Netflix'in düzenlediği geceye katıldı. Oyuncu kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Cesur kıyafeti sosyal medyanın gündemin oturdu.

İşte Melisa Şenolsun'un cesur kombini..