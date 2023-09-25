Melisa Şenolsun göbeğine kadar inen dekoltesiyle sıcak bastırdı "Sanat eseri mübarek" Masumlar Apartmanı dizisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, katıldığı bir davette tarzıyla gündeme geldi. Ceketinin işine bir şey giymeyen güzel oyuncunun cesur pozları adeta nefes kesti.

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Melisa Şenolsun, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak tanınan ve Masumlar Apartmanı dizisindeki Rüya karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan bir isim.

Ancak Melisa Şenolsun sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak da dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesaplarında cesur pozlarla sık sık gündemi meşgul eden Şenolsun, son olarak katıldığı bir davette verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Dekoltesi parmak ısırttı

Cesur bir şekilde ceketinin içine bir şey giymeyen Melisa Şenolsun'un cesur pozları, görenlerin dikkatini çekti.

Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağmuru geldi. İşte o kareler…

1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Melisa Şenolsun, kariyerine ilk olarak 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başladı.

Ardından Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisiyle büyük çıkış yakalayan Melisa Şenolsun, son olarak TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Rüya karakterine hayat verdi.