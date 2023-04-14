Melisa Şenolsun iddialı dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti! 'Fazla cesur' Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu güzelliği ve fiziği ile beğeni topluyor.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Farklı tarzıyla dikkat çeken genç oyuncu instagram hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. 26 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Nefes Nefese ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerde rol almıştır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Melisa Şenolsun'un instagramda 1.1 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. İşte Melisa Şenolsun'un son paylaşımı.. 24 Eylül 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Şenolsun. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Genç oyuncu kariyerine 2015 yılında ekranlara gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.