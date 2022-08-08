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    Melisa Şenolsun pembe mini eteğiyle olay yarattı! Bacağını kaldırıp mutfak tezgahına koydu..

    Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyada cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.25 yaşındaki oyuncu güzelliği ve fiziği ile beğeni topladı..
    • 08.08.2022 - 17:38
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    Melisa Şenolsun pembe mini eteğiyle olay yarattı! Bacağını kaldırıp mutfak tezgahına koydu..

    Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Rüya karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Melisa Şenolsun cesur pozları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

    Sosyal medyada neredeyse her paylaşımı olay yaratan ünlü oyuncu, son olarak pembe mini elbisesiyle verdiği pozlar ile gündem oldu. Melisa Şenolsun bir bacağını kaldırarak mutfak tezgahına koyduğu poz ile sosyal medyanın gündemin oturdu.

    Melisa Şenolsun'un bu karelerine beğeni ve yorum yağdı.İşte dikkat çeken o paylaşımlar..

    Melisa Şenolsun pembe mini eteğiyle olay yarattı! Bacağını kaldırıp mutfak tezgahına koydu.. #1

    Melisa Şenolsun pembe mini eteğiyle olay yarattı! Bacağını kaldırıp mutfak tezgahına koydu.. #2


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