Melisa Şenolsun'dan kalça şovu geldi!

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya'ya hayat veren Melisa Şenolsun, şu sıralar yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu tatilden çektirdiği kareleri ise paylaşmayı ihmal etmiyor.

24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve burada eğitim almaya başladı.

Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlayan oyuncu, İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kiralık Aşk dizisinde Sude'ye hayat veren ve bu fenomen dizi sayesinde tanınan Melisa Şenolsun, son olarak Masumlar Apartmanı'nda yer aldı.

Masumlar Apartmanı'nda Rüya karakterine hayat veren Melisa, Umut Evirgen ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin basınından düşmedi.

Bu aşkın sona ermesinin ardından yeni bir ilişkiye yelken açmayan oyuncu, şu sıralar yazın tadını çıkarıyor.

Yaz tatilinin keyfini süren ve birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, herkesin dikkatini çekti.

Çıktığı tatilden mini şortlu pozlarını Instagram hesabından paylaşan Şenolsun, pozlarıyla adeta nefes kesti.

Melisa'dan nefes kesen poz

Bayram tatilini fırsat bilen ve soluğu denizde alan Melisa Şenolsun, güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Cüretkar pozlarıyla takipçilerini mest eden Melisa Şenolsun'un düzgün fiziği ise adeta nefes kesti.

Şenolsun'un paylaşımlarına kayıtsız kalamayan takipçileri, cesur pozlarına beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncunun takipçileri paylaşımının altına, "Maşallah çok güzelsin" ve "Hava sıcak oldu" yorumlarıyla dikkati çekti.