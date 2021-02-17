Meltem Miraloğlu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündeme geldi. Vatandaşlar, ‘Meltem Miraloğlu kimdir?’ sorusunun cevabını merak ediyor.

Sosyal medya açıklamaları ile sürekli gündemde kalmayı başaran Meltem Miraloğlu’nun hayatı merak konusu oldu.

'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide çocuk gelin karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmıştı.

Uzun bir süre ortalarda görünmeyen Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenince magazin gündemine oturmuştu.

İlk olarak Patrick'in kendisini evlatlık almak istediğini ancak daha sonra Patrick'in kendisine aşık olduğunu ve bu nedenle evlendiklerini söyleyen Miraloğlu’nun evden kovulduğu ve kendisine ulaşılamadığı iddia edildi.

Miraloğlu, bir paylaşımında, "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)’’ ifadelerini kullanmıştı.

Peki, Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu nereli, evli mi?

İşte, Meltem Miraloğlu hakkında merak edilenler..

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğan Meltem Mİraloğlu, 2 yaşındayken geçim sıkıntısı yaşamaları nedeniyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur.

İlk olarak ‘Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi’ reklam filminde oynayan güzel oyuncu, daha sonra ‘Hayat Devam Ediyor’ adlı dizide rol almıştır.

Ağustos-Kasım 2017 arasında, yönetmen-yapımcı Tayfur Aydın'la evli olan Miraloğlu, Ekim 2019'da kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmiştir.

Kasım 2019'da Miraloğlu, eşinden boşanma kararı almış ve Miraloğlu'nun 2020 yılının Mart ayında eşinden boşandığı iddia edilmiştir.





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