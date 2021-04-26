Menajerimi Ara Feris neden yok? Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?

Menajerimi Ara dizisinde en sevilen karakterlerden bir tanesi olan Feris karakteri sürpriz bir şekilde diziye veda etti. Peki Feris karakterine ne oldu? Canan Ergüder neden diziden ayrıldı?

Star TV'nin sevilen Menajerimi Ara'nın 35. son bölümünde iki ayrılık birden yaşandı.

Menajerimi Ara dizisinden ise Canan Ergüder ile Serhat Teoman için bir veda klibi paylaşıldı. Dizide Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder ile Serhat Teoman da Instagram'dan yaptığı veda paylaşımları yaptı.

Seyirciler Menajerimi Ara Feris neden yok, ayrıldı mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder'den açıklama..

MENAJERİMİ ARA FERİS NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterinin canlandıran Canan Ergüder'den üzücü bir haber geldi.

Canan Ergüder meme kanserine yakalandı. Diziden ayrılan oyuncu konu ile ilgili sevenlerine açıklama yaptı.

Canan Ergüder, “Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu.” diye bir mesaj paylaştı. Canan Ergüder, tedavi olmak için diziden ayrılma kararı aldı.

Ergüder son yaptığı paylaşıma, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" notunu düştü.