Merakla bekleniyordu! Barbaroslar dizisi hangi gün yayınlanacak?

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Barbaroslar dizisi hangi gün yayınlanacak?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın birlikte kaleme aldığı dizi, Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutuyor.

Büyük bir heyecanla beklenen dizinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün yayınlanacağı merak ediliyordu.

PERŞEMBE GÜNÜ EKRANLARA GELECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Barbaroslar dizisinin yayın gününün perşembe olduğu konuşuluyor.

TRT 1 kanalı, pazartesi günü Alp Arslan'ı, salı günü Masumlar Apartmanı'nı, çarşamba günü Dünya Hali'ni, cumartesi günü Gönül Dağı'nı, pazar günü ise Teşkilat'ı yayınlayacak. Bu planlama doğrultusunda Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi de cuma gününe alınacak.

Kadrosunda Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İsmail Filiz, Pelin Akil, Yiğit Özşener, Batuhan Bayar, Gülcan Arslan, Melis Babadağ ve Miraç Sözer'in yer aldığı Barbaroslar, bir değişiklik olmazsa perşembe günü izleyicisiyle buluşacak.