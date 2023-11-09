Haberler



Medya



Mert Fırat'ın biricik eşi İdil Fırat'tan cesur pozlar! Esmer güzelliğiyle süzüldü...

Mert Fırat'ın biricik eşi İdil Fırat'tan cesur pozlar! Esmer güzelliğiyle süzüldü... "Bir Derdim Var" dizisinin savcısı Mert Fırat, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncunun eşi İdil Fırat da bir o kadar ilgi görüyor. Fırat'ın güzelliği ve sosyal medya paylaşımları, görenleri mest ediyor.