Mert Fırat'ın biricik eşi İdil Fırat'tan cesur pozlar! Esmer güzelliğiyle süzüldü...

TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Mert Fırat, oyunculuğu ile beğeni topluyor.
Binbir Gece dizisinde asıl çıkışını yaşayan Fırat, İstanbul'da DasDas adlı bir sanat mekanı kurmuştur.
Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve UNDP İyi Niyet Elçisi olan Mert Fırat, şimdilerde "Bir Derdim Var" dizisiyle adından söz ettiriyor.
Birce Akalay ile başrolü paylaşan Mert Fırat, izleyicilerin merceğinde yer alıyor.
Özel hayatı araştırılan ünlü oyuncu, eşiyle dikkat çekti.
İdil Fırat'ın güzelliği
2018 yılında sosyetik güzel ve oyuncu İdil Fırat ile hayatını birleştiren Mert Fırat, 2021 yılında kızını kucağına aldı.
Deli Yürek, Zerda, Bir İstanbul Masalı, GORA, Kaybedenler Kulübü, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Ramo gibi yapımlarda rol alan İdil Fırat, şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor.
Aslen Malatyalı olan İdil Fırat, Fenerbahçe'nin asbaşkanı olarak bilinen Önder Fırat'ın kızı.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Fırat, pozlarıyla da büyülüyor.