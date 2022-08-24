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    Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk tatili! Leoparlı bikinisiyle akılları aldı...

    Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarına soluksuz devam ediyor.İkili uzun zamandır birlikte tatil yapıyor..
    • 24.08.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 12:52
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    Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk tatili! Leoparlı bikinisiyle akılları aldı...

    Survivor yarışmasında tanışarak sevgili olan Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarına dolu dizgin devam ediyor.Çift birlikte oldukları fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Uzun zamandır birlikte olan Sude Burcu ve Mert Öcal tatilin keyfini çıkarıyor.Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    İkilinin bu fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları ikiliye övgü dolu yorumlarda bulundu.İkilinin bu karelerine çok yakıştıkları şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

    İşte Mert Öcal'ın instagram hesabından paylaştığı o kareler..

    Mert Öcal ve Sude Burcu nun aşk tatili! Leoparlı bikinisiyle akılları aldı... #1

    Mert Öcal ve Sude Burcu nun aşk tatili! Leoparlı bikinisiyle akılları aldı... #2

    Mert Öcal ve Sude Burcu nun aşk tatili! Leoparlı bikinisiyle akılları aldı... #3


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