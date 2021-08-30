Merve Boluğur'un ağzı kulaklarında! Beni rahat bırakın..

Gecelerde bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Merve Boluğur, "Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım" diyerek gazetecilere tepki gösteri. Boluğur'un keyifli hali ise dikkati çekti.

Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra kabuğuna çekilen ve oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, gecelerde görüntülendi.

Bir erkek arkadaşı ile Etiler'deki bir mekandan çıkan Boluğur'un oldukça keyifli olduğu gözlendi.

Şu sıralar YouTube videolar çeken ve yeni proje anlaşmaları yapmayan Boluğur'un rahat tavırları ise dikkati çekti.

"BENİ RAHAT BIRAKIN.."

Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu fark eden oyuncu, çareyi otoparktan çıkmakta buldu ancak başarılı olamadı.

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularına karşılık Boluğur, “Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım.“ yanıtı verdi.