Merve Boluğur'un boşanmak üzere olduğu eşi Mert Aydın kimdir, aslen nereli? DJ Mert Aydın kaç yaşında?

40 gün önce evlenen ve evlilik haberiyle sevindiren Merve Boluğur, eşi Mert Aydın'dan boşanma kararı aldı. Peki Merve Boluğur'un boşanmak üzere olduğu eşi Mert Aydın kimdir, aslen nereli?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde DJ sevgilisi Mert Aydın ile dünya evine girmişti. Ancak ünlü ismin bir süredir eşi Mert Aydın'la beraber fotoğraf paylaşmaması ve alyansının parmağında olmaması dikkat çekmekteydi. Son olarak konu ile ilgili Merve Boluğur "Olmadı teşekkürler... hayat bu.. Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler..." açıklamasıyla boşanma haberini doğrulamıştı. Peki Merve Boluğur'un boşanmak üzere olduğu eşi Mert Aydın kimdir, aslen nereli?

Mert Aydın kimdir?

6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlangıç yapmıştır. Müziğe ilgisi henüz küçük yaşlarda başlayan isim, pek çok ünlü isimle çalışmıştır. Aydın 2021 senesinde Deha Bilimlier ile beraber 'Yağdır' isimli şarkısını yayınlamıştır.

Aydın, 40 önce Merve Boluğur'la mutlu bir beraberliğe başlamış ve ilişkilerini evliliğe taşımıştı. Fakat fikir ayrılıkları yaşadığı bilinen çift son olarak evliliklerini sonlandırma kararı aldı.