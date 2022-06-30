Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç ile ayrılış hikayesi! 'Taş gibi kız ne hale geldi'

Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç ile ayrılış hikayesi! 'Taş gibi kız ne hale geldi'

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın ayrılık sürecine dair detaylar ortaya çıktı.

Bir dönem 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan 34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, şu sıralar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Merve Boluğur, şimdilerde Murat Dalkılıç yüzünden psikolojisinin bozulduğu algısıyla öne çıkıyor.

Peki işler neden bu noktaya geldi?

Merve Boluğur, bir zamanlar başka isimlerle anılsada şarkıcı Murat Dalkılıç ile Bodrum'da bir plajda görüntülendi.

Görüntüler üzerine ikili hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Ancak Merve ve Murat "Aramızda aşk yok, dostluk var" diyerek dedikoduları yalanladı.

İlerleyen zamanlarda dostlukları aşka dönüşen çift, beraberliklerini saklamayı bıraktı.

Murat Dalkılıç, bir gün konser esnasında Merve için yazdığı şarkıyı sevgilisinin gözlerine bakarak binlerce kişinin önünde söyledi.

Merve'nin konser esnasında duygulanmasına sebep olan şarkının adı "Uğur"du.

Çiftin aralarından oluşan duygusal bağ ise ilişkilerini bir üst kademeye taşıdı.

Merve-Murat çifti 2015 yılında Adile Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Çift, ilişkilerine mutlu mesut devam ederken, Çeşme'de yaşadıkları tartışma evliliklerindeki en büyük kırılmalardan biri oldu.

İddialara göre tartışma sonrası evden çıkan Murat, yakın dostu Eser Yenenler'i aradı.

Yenenler, yakın dostunun sakinleşmesi için evine davet ettikten sonra kız arkadaşlarını da eve çağırdı.

Yine iddialara göre; Merve, bu ev buluşmasının ardından adeta çılgına döndü. Dedikodular bir şekilde dolaşırken 2017 yılında Merve ve Murat verdikleri boşanma kararıyla evliliklerini sonlandırdı.