Merve Boluğur'un şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bu nasıl bir fantezi'

Merve Boluğur'un şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bu nasıl bir fantezi'

Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Boluğur, şarkı çıkardığını duyurdu. "Şşşttt" adlı şarkının sözlerini duyanlar ise sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdırdı.

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara mola verdi.

Uzun zamandır bir projeye evet demeyen Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirir hale geldi.

Instagram paylaşımları ile takipçilerini şoke etmeyi başaran oyuncu, bir yenisini daha ekledi.

Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, müzik piyasasına giriş yaptı.

Boluğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu.

İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olan Boluğur, kullanıcıları ikiye böldü.

Bir kısım Boluğur'un şarkısı için "Her yerde bu şarkıyı duyacağız çok güzel" derken bir kısım da "Murat Dalkılıç'tan sonra kendine gelemedi" yorumunu yaptı.

Şarkı sözleri erotik bulundu

İşte Merve Boluğur'un şarkı sözleri...

"Şşşşşitttt! Dayanabilir misin? Hadi yaklaş." diye başlayan şarkının sözleri şöyle:

”şşşşşştttt benden gitmemişsin gittiğini sanmışsın anca..

piişşşt kendine gelememişssin ölüyorsun anlasana..

acıttığın “geçmiş”artık koymaz ki bana..

kimse kesmez seni hadi “gölgelerde”ara...

tehlike çanları çalıyor dayanabilir misin..geliyorsun şeytanına

hadi dizginle beni “birleştir” al aşk işte bu doya doya..

senin kalbini alıcam istediğimdede “çıkarıp oynayacağım..r

ap kısmı her yanımız ateş alanı..o duygu büzi tutsak etti içine..

bir ben senden geçir kendinden..duvarlar aşk diye haykırıyor..

tutkuları boylayalım arzular örtüstüğünde..sesler çıglıklari alt etsin..

tenler birbirini ölesiye sevsin.. ”