Aşk Laftan Anlamaz'ın İpek'i tesettürlü kareleriyle büyüledi! Merve Çağıran'a yorum yağdı: "Çok iyi olmuş" Aşk Laftan Anlamaz ve Kavak Yelleri gibi başarılı projelerde karşımıza çıkan Merve Çağıran, tesettürlü karesiyle herkesin ilgisini çekti.

13 Temmuz 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Merve Çağıran, Akademi 35Buçuk Sanat Evi'nde eğitim aldı.

2010 yılında Tek Türkiye adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Çağıran, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Janset karakteri ile çıkış yakaladı.

Kavak Yelleri gibi bir dönemin efsane projelerinden olan dizide de yer alan oyuncu, Aşk Laftan Anlamaz ile ününe ün kattı.

Bir dönem adı İsmail Hacıoğlu ile anılan güzel oyuncu, 2022 yılında Kalp Yarası ile ekranlarda yer aldı.

Kalp Yarası dizisinden sonra sinemayla geri dönmeye hazırlanan Çağıran, tesettürlü haliyle gündem oldu.

Bizim Hikaye filminde yer alan Merve Çağıran'ın kısacık bir sahnesi var. Çağıran bu sahnede ise tesettürlü olarak karşımıza çıkıyor.

Merve Çağıran'ın yıllar sonra gündeme getirilen tesettürlü karesi ise görenler tarafından beğenildi.

Güzel ismin tesettürlü karesine yorum yapan hayranları, "Ayrı bir hava katmış" demeden geçemedi.