Merve Kült filmi konusu nedir? Netflix'ten yeni yerli proje! Merve Kült filmi oyuncuları kimler? Netflix Türkiye'den yeni bir yerli film projesi duyurusu geldi. Ahsen Eroğlu'nun başrolünde yer aldığı Merve Kült'ün yayın tarihi belli oldu ve tanıtım fragmanı da yayınlandı. Peki Merve Kült filminin konusu ne olacak? İşte oyuncuları ve filmin hikayesi...

Son dönemde yerli yapımlarıyla öne çıkan Netflix Türkiye'den yeni bir yerli proje daha geliyor. Ceylan Naz Baycan’ın “Merve Kült-Bir Çöküş ve Diriliş Öyküsü” isimli kitabından uyarlanacağı bilinen Merve Kült filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Ayrıca filmden ilk tanıtım da yayınlandı.

Merve Kült filmi konusu nedir?

Film 28 yaşında olan ve Halkla İlişkiler Müdürü pozisyonuna getirilen Merve'nin hikayesini konu alacak. Merve bir gün baygınlık sonucu hastaneye kaldırılacak ve panik atak hastası olduğunu öğrenecek. Merve'nin hastalığını reddedişi, sevgilisinden ayrılışı, annesinin eleştirilerinden sıkılıp artık arkadaşlarının yanında kalmaya başlaması ve yaşadığı diğer bütün felaketler Merve’yi aslında hiç beklemediği bir noktaya getirecek...

Merve Kült filmi oyuncuları kimler?

Ahsen Eroğlu,

Ozan Dolunay,

Zuhal Olcay,

Olgun Toker,

Ahu Yağtu,

Arif Pişkin,

Mine Tugay.

Merve Kült filmi ne zaman yayınlanacak?

Netflix Türkiye'nin yeni projesi olan filmin yayın tarihi de belli oldu. Filmin 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.