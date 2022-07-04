Merve Oflaz sevgilisiyle tatil sezonunu açtı! Sörf tahtasıyla şov yaptı

Ünlü oyuncu Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko tatil sezonunu Bodrum'da açtı..

Oyuncu Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko Bodrum'da tatil yapıyor. 2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili Bodrum Cennet Koyu’nda kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Merve Oflaz yaptığı açıklama ile "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız." ifadelerine yer vermişti.

Merve Oflaz ayrıca "Bir süre setlere ara verip, dinleneceğim. Başka bir iş yapacağım ama totem yaptım. Bununla ilgili detay veremem." diyerek, kafaları karıştırmıştı.

Merve Oflaz fit vücudu ile dikkat çekerken elektrikli sörf tahtası ile tüm gün vakit geçirdi.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar ile ilişkilerinin evliliğe gideceği yönünde haberler çıkmasına neden olan Merve Oflaz ve Allan Hakko çifti tatil sezonunu şimdilik Bodrum'da açtı.