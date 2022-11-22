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    Merve Tektaş'ın Selçuk Tektaş paylaşımı herkesi duygulandırdı! "Çok özledim seni çok.."

    Alişan'ın yengesi Merve Tektaş'ın yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı. Merve Tektaş sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşarak o notu ekledi..
    • 22.11.2022 - 15:55
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    Merve Tektaş'ın Selçuk Tektaş paylaşımı herkesi duygulandırdı! 'Çok özledim seni çok..'

    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Uzun süre gündem olan olay sonrası Alişan ve ailesi büyük bir üzüntü yaşamıştı.

    Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın acısı hala dinmedi. Merve tektaş dün instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

    Sosyal medya hesabından vefat eden eşi Selçuk Tektaş'ın bir fotoğrafını paylaşan Merve Tektaş eklediği not ile herkesi duygulandırdı.

    Merve Tektaş instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "Söz vermiştin bana,
    Yanıbaşımda yaşlanmaya
    Söz vermiştik bu dünyaya
    Ne olursak olsaydık…çok özledim seni çok"

    Merve Tektaş ın Selçuk Tektaş paylaşımı herkesi duygulandırdı! 'Çok özledim seni çok..' #1



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