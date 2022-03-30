Meryem Uzerli kasığına kadar açtı, derin yırtmaçlı daracık elbisesiyle kasıp kavurdu! 'Yaktın bizi be kadın'

Meryem Uzerli kasığına kadar açtı, derin yırtmaçlı daracık elbisesiyle kasıp kavurdu! 'Yaktın bizi be kadın'

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Time Dergisi'nin Dubai'deki Gelecek Müzesi'nde düzenlediği ödül törenine katıldı. Burada dünya starlarıyla bir araya gelen Uzerli, derin yırtmaçlı elbisesiyle kasıp kavurdu.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir üne kavuşan Meryem Uzerli, kariyerini yurt dışında da ilerletme kararı almıştı.

Rusya'da bir menajerlik şirketi ile anlaşan Meryem Uzerli, bir kozmetik markasının yüzü olmuştu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şu sıralar reklam anlaşmaları ile gündeme gelen Uzerli, geçtiğimiz akşam Time Dergisi tarafından Dubai'deki Gelecek Müzesi'nde düzenlenen Time100 Gala ve Etki Ödülleri törenine katıldı.

DÜNYA STARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Toplum üzerindeki etkilerini, daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan bireylerin onurlandırıldığı geceye toplamda 200 kişi katıldı.

Tyra Banks, Itziar Ituna, Deepika Padukone gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte törene davet edilen başarılı oyuncu Meryem Uzerli, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Stylingini ünlü stil danışmanı Ali Arisso'nun yaptığı Uzerli, törende Züleyha Kuru'nun elbisesini ve son dönemde globalde dikkat çeken tasarımcılardan Serena Uziyel'in çantasını tercih etti.

KASIĞINA KADAR YIRTMACIYLA NEFES KESTİ

Gecede çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Meryem Uzerli, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Instagram'da yaklaşık 7 milyonu aşkın takipçisi bulunan Uzerli'nin, derin yırtmacıyla verdiği pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı takipçileri, ünlü oyuncuya ''Dünyanın en güzel kadını'', Çok güzelsin bu beni öldürüyor'', ''Yaktın bizi be kadın'' gibi yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri de Uzerli'nin çok değiştiğini belirtti.