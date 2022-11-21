Can Ateş'ten Lara, Amerikalı sevgilisinden de Lily Koi adında iki kızı bulunan Meryem Uzerli, sosyal medyayı salladı. Kızlarıyla karelerini paylaşan Uzerli'ye hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

12 Ağustos 1983 yılında Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine hayat verdi.

Uzerli, 2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Bu dizi sayesinde yıldızı parlayan ve adını dünya çapında da duyurmayı başaran Uzerli, proje sona ermeden önce ayrılık kararı aldı.

2013 yılında Tükenmişlik Sendromu yaşadığını söyleyen ve diziden ayrılan Meryem Uzerli, Almanya'ya gitti.

Ünlü ve güzel oyuncunun kısa bir süre sonra hasta olmadığı ve sevgilisi Can Ateş'ten hamile kaldığı ortaya çıktı.

2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Uzerli, 2014 yılında da kızı Lara'yı dünyaya getirdi.

Can Ateş'ten ayrılan ve kızı Lara'yı tek başına büyüten Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi.

Babasının kim olduğunu açıklamayan Meryem Uzerli ikinci kez kız bebek dünyaya getirdi ve adını Lily Koi olarak açıkladı.

Şu sıralar ekranlarda yer almayan ve kızları ile Almanya'da yaşamını sürdüren Meryem Uzerli, anneliği ile takdir topluyor.

Zamanının çoğunu kızları ile geçiren güzel isim, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de göz dolduruyor.

Meryem Uzerli büyüledi

Berlin'de yaşayan ve reklam anlaşmalarına imza atan Meryem Uzerli, zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Akıllarda hala Hürrem olarak kalan Uzerli, sosyal medya hesabını da aktif kullanan bir isim.

Almanya'da kızları ile yaşayan ve onları sosyal medyadan paylaşan Uzerli, oldukça ilgili bir anne...

Kızlarıyla sevgi dolu karelerini paylaşan oyuncu, hayranlarından da bu noktada beğeni görüyor.

Kızlarının güzellikleri ise ayrı bir konu. Meryem Uzerli'ye yorum yapanlar, bu konuya değinmeden geçemiyor.

Bazıları ise "Yeni Hürrem olma yolundalar" diyerek Muhteşem Yüzyıl'a gönderme yapıyor.