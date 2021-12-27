Meryem Uzerli'nin kızları sosyal medyayı yıktı! Güzellikleri parmak ısırttı...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteri ile tanınan Meryem Uzerli, iki kız annesi oldu. Sosyal medya üzerinden kızlarını paylaşan Uzerli, hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.

Yapımcı Timur Savcı'nın önderliğinde hayata geçirilen Muhteşem Yüzyıl, herkes tarafından izlendi ve sevildi.

Binlerce oyuncunun yer aldığı dizide Meryem Uzerli, Hürrem karakterini canlandırarak herkesin beğenisini kazandı.

Muhteşem Yüzyıl sayesinde hayatımıza giren Uzerli, tükenmişlik sendromu yaşadığını söyledi ve diziden ayrıldı.

O dönem Almanya'ya giden oyuncunun hamile olduğu öğrenilirken, Lara ismini verdiği kızı dünyaya geldi.

Muhteşem Yüzyıl'dan sonra yeniden Türkiye'de bir dizide yer almayan Uzerli, kısa bir süre önce yeniden anne oldu.

Çocuklarını sosyal medya üzerinden paylaşan Meryem Uzerli, yeni yıl temalı kareleri ile binlerce beğeni ve yorum aldı.

MERYEM UZERLİ'NİN KIZLARI GÜZELLİKLERİYLE DİKKATİ ÇEKTİ

Gerek oyunculuğu gerekse güzelliğiyle çok beğenilen Meryem Uzerli, kızlarıyla yılbaşı konseptli pozlarını paylaştı.

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla herkesin beğenisini alan Uzerli’nin kızlarına binlerce yorum yapıldı. Anne ve kızları için takipçiler, "Kızlar aynı anneleri" yorumunda bulundu.

Uzerli kızlarıyla birlikte Berlin'de yaşarken, iş projeleri için Türkiye'ye kısa seyahatler yapmayı ise ihmal etmiyor.