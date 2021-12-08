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Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak...

Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak...

Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar ayrılık kararı aldığı gündeme geldi. Mesut Komiser ile yakınlığı dikkat çeken karakterin yerine geçecek isim de konuşulmaya başlandı.