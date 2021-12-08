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    Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak...

    Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar ayrılık kararı aldığı gündeme geldi. Mesut Komiser ile yakınlığı dikkat çeken karakterin yerine geçecek isim de konuşulmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:21
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    Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak...

    Arka Sokaklar'da ayrılık rüzgarları esiyor...

    15 sezondur izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatan dizide dengeler değişecek.

    Mesut Komiser'in sevgilisi Selin karakterine hayat veren Oya Okar'ın kadroya veda edeceği belirtilirken Selin'in yerine gelecek isim de belli oldu.

    SELİN KOMİSER GİDİYOR...

    Arka Sokaklar son bölümde; Mesut'un Selin adına aldığı karar seyircinin ağzını açık bıraktı. Mesut ölüme giderken yanında Selin'i götürdü. Selin'e hayat veren Oya Okar'ın Arka Sokaklar'a veda edip etmeyeceği izleyenler tarafında merak edilmeye başlandı.

    Arka Sokaklar'da son bölümün ekrana getirilmesinin ardından Selin karakterinin ortadan kaybolması iddiaları güçlendirdi. Selin'in akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak.

    Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar ın Selin i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak... #1

    OYA OKAR'IN YERİNE ÖZGE SARI İDDİASI

    Oya Okar'ın kadroya veda edeceği magazin kulislerinde konuşulurken Kuruluş Osman dizisinde Melek karakterini canlandıran güzel oyuncunun Özge Sarı'nın Arka Sokaklar'da "Ajan Victoria"ya hayat vereceği öğrenildi.

    Gündeme gelen iddiaların ardından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar ın Selin i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak... #2

    Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar ın Selin i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak... #3

    Mesut Komiser çok üzülecek! Arka Sokaklar ın Selin i Oya Okar gidiyor: Yeri o isimle dolacak... #4

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